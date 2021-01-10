«انتى الأهم» تختار لما جبريل سفيرة مبادرة «بنسمع بعض» لدعم ضعاف السمع من الفتيات

شكرا لقرائتكم خبر عن «انتى الأهم» تختار لما جبريل سفيرة مبادرة «بنسمع بعض» لدعم ضعاف السمع من الفتيات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عمرو حسن مؤسس حملة انتي الأهم واستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، أن المبادرة تستعد بالتعاون مع سفراء العمل التطوعي وماراثون كايرو لاطلاق اكبر ماراثون رياضي لدعم متحدى الإعاقة السمعية من خلال توجيه عوائد اليوم للفتيات والسيدات ضعاف السمع .
ومن جانبها قالت الإعلامية لما جبريل أنها سعيدة بكونها جزء من هذا الماراثون الرياضي الضخم الذي تخصص جميع عوائده لصالح متحدى الإعاقة السمعية من الفتيات والسيدات.
واضافت إن ثقافة الانصات والاستماع للآخر هي ثقافة لابد من احترمها ونشرها بين صفوف الناس وإن كنا نركز اليوم على فئة خاصة جدا من السيدات والفتيات إلا أن الجميع في حاجة لتفعيل شعار بنسمع بعض
ووجهت تحيه لكل سيدة وفتاة من ذوى الهمم تسطر قصص نجاح رغم التحديات .
وأضافت: يأتى هذا اليوم الرياضي بهدف توجيه الأنظار نحو تلك الفئة ودعم مستوى الخدمة الطبية المقدمه لهم وتحديدا لدعم المرأة والفتاة المصرية التي تعاني من الإعاقة السمعية وتسليط الضوء أيضا على أهمية الرياضة كثقافة مجتمعية تعكس تحضر المجتمع المصرى وكل فئاته وتدعو جميع الشباب والفتيات للنزول والمشاركة في هذا الماراثون الرياضي
ماراثون الجرى يوم ٢٩ يناير2021 وسوف يشارك فيه حوالي 100عداء من مختلف محافظات مصر على أن يشمل الماراثون ٣ مراحل :
المرحلة الأولي جرى المشاركين لمسافة 5 ،كيلو متر
والمرحلة الثانية يشارك فيها العداءين للجرى مسافة 25 كيلو متر
والمرحلة الثالثة والأخيرة هي الجرى 40 كيلو متر وسوف يوجه جميع عوائده لصالح متحدى الإعاقة السمعية من السيدات والفتيات .
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