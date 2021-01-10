شكرا لقرائتكم خبر عن «انتى الأهم» تختار لما جبريل سفيرة مبادرة «بنسمع بعض» لدعم ضعاف السمع من الفتيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو حسن مؤسس حملة انتي الأهم واستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، أن المبادرة تستعد بالتعاون مع سفراء العمل التطوعي وماراثون كايرو لاطلاق اكبر ماراثون رياضي لدعم متحدى الإعاقة السمعية من خلال توجيه عوائد اليوم للفتيات والسيدات ضعاف السمع .

ومن جانبها قالت الإعلامية لما جبريل أنها سعيدة بكونها جزء من هذا الماراثون الرياضي الضخم الذي تخصص جميع عوائده لصالح متحدى الإعاقة السمعية من الفتيات والسيدات.

واضافت إن ثقافة الانصات والاستماع للآخر هي ثقافة لابد من احترمها ونشرها بين صفوف الناس وإن كنا نركز اليوم على فئة خاصة جدا من السيدات والفتيات إلا أن الجميع في حاجة لتفعيل شعار بنسمع بعض

ووجهت تحيه لكل سيدة وفتاة من ذوى الهمم تسطر قصص نجاح رغم التحديات .

وأضافت: يأتى هذا اليوم الرياضي بهدف توجيه الأنظار نحو تلك الفئة ودعم مستوى الخدمة الطبية المقدمه لهم وتحديدا لدعم المرأة والفتاة المصرية التي تعاني من الإعاقة السمعية وتسليط الضوء أيضا على أهمية الرياضة كثقافة مجتمعية تعكس تحضر المجتمع المصرى وكل فئاته وتدعو جميع الشباب والفتيات للنزول والمشاركة في هذا الماراثون الرياضي

ماراثون الجرى يوم ٢٩ يناير2021 وسوف يشارك فيه حوالي 100عداء من مختلف محافظات مصر على أن يشمل الماراثون ٣ مراحل :

المرحلة الأولي جرى المشاركين لمسافة 5 ،كيلو متر

والمرحلة الثانية يشارك فيها العداءين للجرى مسافة 25 كيلو متر

والمرحلة الثالثة والأخيرة هي الجرى 40 كيلو متر وسوف يوجه جميع عوائده لصالح متحدى الإعاقة السمعية من السيدات والفتيات .