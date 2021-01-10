شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال رصف شارع عبد الحليم محمود بالضواحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن قرب الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءه شارع عبدالحليم محمود بحي الضواحي، وذلك في إطار أعمال التطوير التي تتم بالطرق التي تشهدها محافظة بورسعيد بشكل عام وحي الضواحى بشكل خاص.

وأضاف أن أعمال التطوير بطرق حى الضواحى تتم بالتوازى بما يحقق الانسايبة في الحركة المرورية تماشيا مع المشروعات الخدمية التي يشهدها حى الضواحي.

وشدد المحافظ على الإنتهاء من باقى الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد، لافتا أن شارع عبدالحليم محمود شهد أعمال الأسفلت والرصف ورفع الكفاءة على درجة عالية نظرا لأهمية هذه الطرق في ربط عدد من الأحياء السكنية داخل بورسعيد.