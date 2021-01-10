شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بالسويس ينعى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور احمدالبرعى وكيل وزارة الصحة بالسويس والعاملين بمديرية الصحه بالمحافظه بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الفقيد الشهيد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والذي وافته المنية امس بمستشفي العجوزه بالقاهرة، سآلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، في هذا الحدث الجلل.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.