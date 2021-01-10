شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أولي جلسات إعادة محاكمة 24 متهما في «أحداث الكرم» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت صباح اليوم، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار اشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح عبدالفتاح الشربينى، وأحمد محمد صالح، وأمانه سر حسن على، ومحمد مصطفي هارون، أولي جلسات إعادة محاكمة 24 متهما، من المتورطين في أحداث «قرية الكرم» التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، سبق معاقبتهم بالسجن 10 سنوات «غيابيا»، العام الماضي.

استعرضت هيئة المحكمة أسماء المتهمين، وقيد حضورهم الجلسة، كما قامت بقيد محامي الدفاع، وممثل الادعاء. لبدء جلسات المحاكمة.

كان المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية لتورطه في إعمال شغب واستعراض قوة بقرية الكرم، عام 2016 في إعقاب حدوث مشاجرة بين مسلمين وأقباط، وقد تم معاقبة المتهمين غيابيا بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة.