شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد المنظومة الطبية بمستشفى قوص المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، مستشفى قوص المركزي، لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والنائب أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب، والعميد خالد فوزي، رئيس مجلس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد «الداودي» قسمي الاستقبال والطوارئ والجراحات البسيطة، واطمئن المحافظ خلال مروره على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، حيث قام بسؤال بعضهم عن مستوى الخدمة، مؤكدًا على ضرورة أن يحصل المواطنون على خدمة طبية لائقة، موصيًا بحسن معاملتهم وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحتهم، لافتًا إلى أن الدولة تعمل جاهدةً على الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال إحلال وتجديد عدد من المستشفيات وكذلك تدعيم المستشفيات القائمة بعدد من الأجهزة الحديثة لخدمة المرضى.

وتابع «الداودي» أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد في يومها الأول بقسم العزل بالمستشفى، موضحًا أن المبادرة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية الأم «100 مليون صحة»، وتهدف إلى متابعة الحالات البسيطة لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواء الذين تم تشخيصهم بمستشفيات المحافظة أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص بهم حيث تقدم المبادرة خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى بشكل دوري طوال فترة العزل المنزلي حتى تماثل المريض لشفاء وفى حالة حدوث أي مضاعفات يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبه، أوضح الدكتور راجي تاوضروس أنه تم تخصيص 50 فريق على مستوى المحافظة لمتابعة حالات العزل المنزلي من خلال عمل 4 زيارات تبدأ في اليوم الثاني من تاريخ تشخيص الحالة ثم اليوم الرابع والسادس والعاشر، مضيفًا أنه سيتم تسليم أجهزة pulse oximeter الخاصة بقياس نسبة الأكسجين في الدم وقياس النبض للحالات ذات الأولوية وهي (مريض فوق 60 عام ويعاني من أمراض مزمنة، السيده الحامل، مريض فوق 60 عام ولا يعانى من أمراض مزمنة، مريض أقل من 60 عامًا) على أن يحتفظ المريض بالجهاز لمدة 10 أيامأ وهي الفترة المقررة للعزل.