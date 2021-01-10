شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: تجديد منح محطة مياه الشرب بروض الفرج شهادة TSM للجودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، وهى احدى الشهادات الدولية التي تعد كمؤشر يقيس كفاءة المحطة وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وشهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، ونائبه الدكتور أحمد معوض، عبر الفيديو كونفراس إجراءات مراجعة محطة مياه روض الفرج للحصول على تجديد شهادة TSM.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه شهد عبر الفيديو كونفرنس تجديد منح محطة مياه الشرب بروض الفرج شهادة TSM للجودة، بعد ان اجتازات المحطة بنجاح كافة اختبارات معايير الجودة لتشغيل محطات انتاج المياه وحصلت على تجديد لشهادة الجودة والاعتماد TSM، مؤكدا على ان شركة مياه الشرب بالقاهرة لا تدخر أي جهد في تأهيل محطات انتاج مياه الشرب التابعة لها.

وأضاف أن الشركة تضع مخططاً استراتيجيا لتأهيل جميع المواقع الفنية التابعة لها من محطات انتاج مياه وروافع وشبكات مياه للحصول على شهادة TSM الدولية، مؤكدا على أن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة الطموحة واتجاهها نحو تحقيق الإدارة الشاملة للجودة بجميع القطاعات التابعة لها لتقديم افضل خدمة تحوز على رضاء عملائها وتحقق لهم اعلى معايير الامن والجودة في المياه التي تنتجها وكافة الخدمات التي تقدمها، ضمن توجه الإدارة السياسية لتنمية وتدعيم كافة القطاعات الخدمية التي تعود على المواطن بالنفع في حياته اليومية.

جدير بالذكر أن محطة مياه روض الفرج تقع على مساحة 22 فدان، وتقدر الطاقة التصميمية للمحطة 850 ألف م3/يوم، وتخدم ٥ ملايين نسمة بمناطق شبرا وروض الفرج والساحل والمظلات والزاوية والسيدة زينب والسيدة عائشة وزينهم والزمالك ووسط البلد والعباسية والشرابية وميدان الجيش ،تخدم حوالي 5 مليون نسمة، وهى من أكبر محطات مياه الشرب بالقاهرة وتم إنشاؤها منذ أكثر من 100 عام.