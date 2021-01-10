شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 33 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الاحد، عدد 33 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19».

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء على أن اجمالى عدد حالات الاصابة بلغ 257 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1283 حالة، وعدد الوفيات بلغ 73 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أشار شوكة إلى حجز 21 حالة للعلاج في المستشفيات و133 حالة أخرى تحت العزل المنزلى .

ومن جانبه حذر الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى بشمال سيناء من زيادة عدد الاصابات نتيجة التهاون في اتباع الاجراءات الوقائية.. مشيرا إلى أن اصابات اليوم من أكبر الاصابات على مستوى المحافة منذ بداية الجائحة .

وطالب المواطنين بضرورة اتباع كافة الاجراءات وتعليمات الدولة حرصا على سلامتهم، وأنه مع انتشار الموجة الثانية للفيروس الذي أصبح يهدد الجميع يمكن أن يزداد عدد حالات الاصابة، حيث أن الفترة القادمة هي الأصعب، ولا يجب الاستهانة لأن االفيروس ليس ببعيد عن كل منا ويجب التمسك بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمواصلات والأسواق وجميع الأماكن المغلقة والعيادات والمستشفيات .