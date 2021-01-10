شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل غدا 5 منتخبات دولية للمشاركة فى مونديال كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، عن وصول 5 منتخبات لكرة اليد من عدة دول مختلفة، غدا الإثنين، للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة فى مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

وكشفت المصادر، أنه من المنتظر وصول بعثة منتخب الأرجنتين وعددهم 26 راكبا على متن الطائرة التركية رقم 692، ومنتخب بيلا روسيا على الخطوط الأوكرانية رحلة رقم 397، وعددهم 27 راكبا، كما يصل منتخب الكونغو الديمقراطية على مجموعتين وعددهم 25 راكبا، المجموعة الأولى تصل على طيران الإثيوبية القادمة من أديس أبابا الرحلة رقم 452، والثانية تصل على خطوط مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس، كما يصل كلا من منتخب ايسلندا وعددهم 30 راكبا، ومنتخب البرتغال على متن رحلة مصر للطيران رقم 760 وعددهم 31 راكبا.

وقالت المصادر، أنه تم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة فى البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث تم تنظيم دخول الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة، كما يتولى فريق من الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى عمل التحاليل اللازمة داخل الاوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، وذلك للتاكد من خلوهم من أى عدوى.

وفور انتهاء إجراءاتهم ستتولى شرطة ميناء القاهرة الدولى تحت إشراف اللواء حسين منيع مدير أمن مطار القاهرة الدولى، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، حيث تم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة فى البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.