شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة فى مجال تطوير البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات تم توقيع بروتوكول التعاون العلمى والبحثى المشترك بين مركز البحوث الطبية والطب التجديدى وجامعة القاهرة بهدف تطوير العملية البحثية والتعليمية الشاملة ، وذلك بحضور مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى ورئيس جامعة القاهرة .

اشتمل البروتوكول على تعزيز أواصر التعاون فى مجالات العمل البحثى المشترك وتأهيل الكوادر البشرية من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة ، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية فى مجالات البحث العلمى وتطوير البنية التحتية للمعامل والتقنيات المعاصرة والتعليم الإلكترونى والتعليم عن بعد ، كما تضمن البروتوكول تبادل الخبرات بين الطرفين فى مجال الإعتماد الأكاديمى المؤسسى والبرامجى بما يساعد فى تحقيق التطوير الذاتى وصولاً للإعتماد الأكاديمى فى البرامج المختلفة ، كذلك تبادل الزيارات وتسخير كافة الإمكانيات بهدف الإستفادة القصوى لكلا الجانبين .

يأتى ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة لتعزيز أفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الإرتقاء بالمستوى الطبى مما يساهم فى تطوير المنظومة الصحية فى مصر .