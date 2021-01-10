شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن عن وظائف شاغرة فى 21 جامعة حكومية.. اعرف الشروط والمؤهلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الموقع الرسمى لها عن 3 فئات من الوظائف لخريجى كليات الحقوق، وعلم النفس، وخدمة اجتماعية، وذلك للعمل كمسئول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، أو مسئول أنشطة توعوية، أو مدير وحدة التضامن الاجتماعي، بـ21 جامعة حكومية للعمل كمسئول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي.

وتضمنت شروط شغل الوظائف أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالى مناسب "خدمة اجتماعية، علم نفس، حقوق" وإجادة الحاسب الآلى ومن لديه خبرة فى الوظيفة المتقدم لها و اجتياز المقابلات الشخصية وأن يكون من أبناء المحافظة التى بها الجامعة المنفذ بها المشروع "وحدات ضمان اجتماعي" بالجامعات "جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر"

وتقدم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على الايميل [email protected] فى الفترة من 4 يناير 2021 حتى يوم 18 يناير 2021 مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها وايضا العمل مسؤول أنشطة توعوية، ويتضمن ان يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالى مناسب «خدمة اجتماعية، علم نفس، وحقوق و إجادة الحاسب الآلى ولديه خبرة فى الوظيفة المتقدم لها و اجتياز المقابلات الشخصية وأن يكون من أبناء المحافظة التى بها الجامعة المنفذ بها المشروع "جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادى، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر "و تقدم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على الإيميل [email protected] فى الفترة من يوم 4 يناير 2021 حتى يوم 18 يناير 2021 مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها.

ويشترط لمن يتقدم لهذه الوظيفة أن يكون حاصلا على مؤهل عالى مناسب "خدمة اجتماعية، علم نفس أو حقوق" واجادة الحاسب الآلى ولديه خبرة فى الوظيفة المتقدم لها و اجتياز المقابلات الشخصية و أن يكون من أبناء المحافظة التى بها الجامعة المنفذ بها المشروع «جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر "تقدم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على الإيميل التالى [email protected]