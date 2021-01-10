شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الخليج 365 يلتقى أسرة شهيد الرجولة: ضحى بحياته لإنقاذ جاره بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى ”الخليج 365” أسرة شهيد الرجولة الذي لقى مصرعه نتيجة إصابته في حريق اشتعل بشقة سكنية، إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم، في منطقة الوراق بالجيزة.

يذكر أن شابا لقى مصرعه، نتيجة إصابته في حريق اشتعل بشقة سكنية، إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم، في منطقة الوراق بالجيزة، وأصيب الضحية خلال محاولته السيطرة على حريق شب بشقة جاره، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية فى قرية تابعة لدائرة القسم انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر الحادث عن مصرع طفل، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأشارت التحريات والمعاينة، إلى أن انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم، أسفر عن نشوب الحريق، وتلقى قسم شرطة الوراق، إخطارا يفيد وفاة أحد المصابين، يدعى "أسامة بخطره"، وهو شاب من جيران المصابين، كان يحاول السيطرة على الحريق، إلا أنه أصيب بحروق، ونتيجة لتدهور حالته الصحية فارق الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.