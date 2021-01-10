شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تؤكد خلو ترعة الملاح بأسيوط من التماسيح: "ما تم رصده ورل نيلى وآمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ترعة الملاح بمحافظة أسيوط خالية تماما من أى تماسيح وأن ما وجد بها هو حيوان الورل النيلى وهو من الزواحف الآمنة.

وأضافت وزيرة البيئة، فى بيان، أن الورل النيلى لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان ولا يسبب أى خطورة عليه أو على النبات أو الحيوان وهو يتواجد فى بيئته الطبيعية ومدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم 21 لسنة 1989، والذى ينص على حظر صيده أو الإتجار فيه بشكل غير مقنن ومدرج ضمن الملحق 4 لقانون البيئة 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

وأشارت وزيرة البيئة ان الورل واسع الانتشار وغير مهدد بالانقراض وأنه يتواجد فى مناطق النيل وفروعه والترع والمصارف والأراضى الزراعية المحيطة، لأن ضفاف نهر النيل هى بيئته الطبيعية مع زيادة أعداده كلما اتجهنا جنوبا وانه قد يتحرك إلى اليابسة بحثا عن غذائه من الجيفة، وهذا أمر طبيعى خلال دورة حياته ويشاهد فى المياه بشكل أكبر خلال فصل الصيف معتمدا على الأسماك فى غذائه، وقد يلجأ للبيات الشتوى خلال البرد القارص، ولا يهاجم الإنسان انما يدافع عن نفسه بالذيل غالبا فى حالة مهاجمته. ولا داعى للذعر ابدا من هذا الحيوان .

وكانت وزارة البيئة قد تلقت بلاغاً من شرطة البيئة و المسطحات وقسم اول اسيوط يفيد برصد احد المواطنين بحيوان يشبة التمساح فى ترعة الملاح بمحافظة اسيوط.

وفور تلقى البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين فى الحياة البرية من محمية وادى الاسيوطى وفرع جهاز شئون البيئة باسيوط و بالتعاون مع الجهات المعنية لمعاينة الموقع المذكور فى البلاغ و اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على حياة المواطنين و تحديد نوع الحيوان الذى تم رصده و الذى اثبتت المعاينة انه حيوان الورل النيلى.

وأهابت وزارة البيئة بالمواطنين والمؤسسات فى حالة تواجد أى حيوان غريب بسرعة إبلاغ الوزارة للتعرف على فصيلته، ومدى خطورته على الإنسان و أهميته للتنوع البيولوجى وكيفية التعامل معه من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.