شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل لمدة 11 ساعة بسبب المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه منطقة الزمالك لمدة 11 ساعة اعتباراً من الساعة السابعة مساء اليوم الاحد الموافق 10-1-2021 وحتى الساعة السادسة صباح غد الاثنين الموافق 11-1-2021، وذلك بناء على طلب الهيئة العامة لمترو الانفاق لربط خطوط المياه بمنطقة الزمالك للقيام بأعمال حفر للخط الثالث لمترو الانفاق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.