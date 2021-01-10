شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه روض الفرج تجتاز اختبارات تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، وهى إحدى الشهادات الدولية التى تعد مؤشرا لكفاءة المحطة وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وشهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، ونائبه الدكتور أحمد معوض، عبر الفيديو كونفراس إجراءات مراجعة محطة مياه روض الفرج للحصول على تجديد شهادة TSM.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه شهد عبر الفيديو كونفرنس تجديد منح محطة مياه الشرب بروض الفرج شهادة TSM للجودة بعد أن اجتازات المحطة بنجاح كافة اختبارات معايير الجودة لتشغيل محطات إنتاج المياه وحصلت على تجديد لشهادة الجودة والاعتماد TSM، مؤكدا أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لا تدخر أى جهد فى تأهيل محطات انتاج مياه الشرب التابعة لها.

وأضاف أن الشركة تضع مخططاً استراتيجيا لتأهيل جميع المواقع الفنية التابعة لها من محطات انتاج مياه وروافع وشبكات مياه للحصول على شهادة TSM الدولية مؤكدا على ذلك يأتى ضمن خطة الشركة الطموحة واتجاهها نحو تحقيق الإدارة الشاملة للجودة بجميع القطاعات التابعة لها لتقديم افضل خدمة تحوز على رضاء عملائها وتحقق لهم اعلى معايير الامن والجودة فى المياه التى تنتجها وكافة الخدمات التى تقدمها، ويأتى ذلك ضمن توجه الإدارة السياسية لتنمية وتدعيم كافة القطاعات الخدمية التى تعود على المواطن بالنفع فى حياته اليومية.

جدير بالذكر أن محطة مياه روض الفرج تقع على مساحة 22 فدان، وتقدر الطاقة التصميمية للمحطة 850 ألف م3/يوم، وتخدم “منطقة شبرا – روض الفرج – الساحل – المظلات – الزاوية – السيدة زينب – السيدة عائشة – تلال زينهم – الزمالك – وسط البلد – العباسية – الشرابية – ميدان الجيش ،تخدم حوالي 5 مليون نسمة، والمحطة من أكبر محطات مياه الشرب بالقاهرة وتم إنشاؤها منذ أكثر من 100 عام.