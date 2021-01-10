شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بتعزيز التعاون الدائم بين مصر والسودان فى مختلف القطاعات وبخاصة فى مجال الطيران المدنى والنهوض بهذا المرفق الحيوى الهام والذى يمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين البلدين الشقيقين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المهندس هاشم بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السودانى، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.

وتناول الاجتماع آليات الشراكة الاستراتيجية بين شركة مصر للطيران والخطوط السودانية فى مجال الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والشحن الجوى والتدريب، وأشار وزير الطيران إلى أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين وتعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات الطيران المدنى المختلفة.

كما بحث الوزيران تحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى، وكذا التعاون فى مجال التشريعات بين سلطتى الطيران المدنى فى البلدين، وذلك فى إطار مواكبة حجم زيادة الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدين بما يساهم فى زيادة الإصدارات والواردات بينهما.





من جانبه أكد وزير البنية التحتية والنقل السودانى أن هناك الكثير من سبل التعاون والتكامل بين الجانب المصرى والسودانى وأن الحكومة السودانية لديها رغبة قوية فى تبادل الخبرات فى مجال صناعة النقل الجوى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التى تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.