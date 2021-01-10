شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تطلق اسم الدكتور حمدى الطباخ على مستشفى أبو حمص العام بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بقرية بسنتواى التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، والذى وافته المنية مساء أمس السبت، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأعلنت الوزيرة عن إطلاق اسم الدكتور حمدى الطباخ على مستشفى أبو حمص العام بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة مسقط رأسه، تخليدًا لذكراه ولجهوده المبذولة خلال مسيرته المهنية، فضلاً عن جهوده المضنية منذ توليه منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية وتفانيه فى العمل أثناء مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وإنقاذ أرواح المرضى حتى وافته المنية.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى تقديم كافة سبل الدعم لأسرة الفقيد، مؤكدة لهم أن الدولة لن تنسى دوره البطولى فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه طوال فترة عمله، قائلة: "جميع الكلمات تعجز عن وصف ما قدمه الفقيد فى هذه الحرب الشرسة ضد فيروس كورونا المستجد".

وأكدت وزيرة الصحة، لأبناء الدكتور حمدى الطباخ عن فخرها بالعمل مع والدهم والذى حرص على إنقاذ أرواح المرضى من خلال إداراته الحكيمة للمنظومة الصحية بمحافظة القليوبية، حيث إنه أنه أصبح مصدرًا للفخر والاعتزاز بحب العمل والتضحية لأجل الوطن، معربة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن نحتسبه عند الله من الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.