شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يبحث مع أسامة الأزهرى خطة توحيد جهود مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، مع الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية خطيب وإمام مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال لقائهما،على خطة عمل مشتركة لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وحماية المجتمعات العربية منها.

وأكد العسومي رئيس البرلمان العربي - في بيان اليوم الأحد- ضرورة تضافر الجهود الوطنية والعربية لكافة المؤسسات العربية البرلمانية والحكومية لمكافحة الفكر المتطرف ومنعه وتجفيف منابعه وذلك في إطار جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وشدد على ضرورة محاربة الإرهاب من خلال تبني استراتيجيات واضحة بإجراءات وآليات وأدوات عمل على المستويات الوطنية والعربية بما يسهم على نشر الوعي الصحيح والدقيق بماهية التطرف وأشكاله وأساليب التأثير على الشباب وجذبهم والتأثير عليه وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ذلك مما يشكل تحدي وطني وعربي وتهديد على الأمن والسلم العربي والدولي، وتهديد أمن وسلامة الشعوب العربية وشعوب العالم.

من جانبه أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن سعادته بالجهود التي يقوم بها البرلمان العربي وما يشهده من تطور في أدواته وتطلعاته وخطط عمله مؤكدا دعمه الكامل لخطط وبرامج البرلمان العربي الرامية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتقديم كافة أشكال الدعم والتنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة.

وخلال اللقاء جرى التباحث حول التنسيق المشترك مع البرلمان العربي ومساندة جهوده القائمة على مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو من خلال دعم برامج وخطط البرلمان العربي الرامية إلى تعزيز الحوار والاقناع ومحاربة الفكر الظلامي بالحجة السليمة والفكر التنويري، والتوعية لكافة فئات المجتمعات العربية خاصة الشباب باعتبارهم عصب الأمة العربية ومستقبلها.

كما تم خلال اللقاء، بحث آليات التنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي لإقامة اللقاءات التوعوية والندوات والمحاضرات والمؤتمرات التي تسهم في نشر الوعي في الشعوب العربية لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف ونشر الفكر المعتدل القائم على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبيان خطر التنظيمات الإرهابية على الدول العربية.