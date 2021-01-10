شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 15 شيشة من مقاهى مخالفة وغلق قاعة أفراح شمال الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة مكبرة للمرور على المقاهى والمحال العامة أسفرت عن ضبط مقهى تقدم الشيشة للمواطنين بمنطقة أرض الجمعية بإمبابة فى شمال الجيزة وعلى الفور تم مصادرة 15 شيشة و40 كرسى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك تحت إشراف، أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

وقالت محافظة الجيزة إنه فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وعدم اقامة الأفراح والمناسبات بالقاعات المغلقة، ضبط حى شمال الجيزة قاعة أفراح يقام بها إحدى المناسبات وغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتم مصادره محتوياتها وغلقها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف تحت اشراف اشرف بكر رئيس حى شمال.

وفى السياق شنت أجهزة محافظة الجيزة، عددا من الحملات على المقاهى والمحال لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث تم شن حملة مكبرة على المقاهى بمدينة أوسيم برئاسة الدكتور فرج عبد العاطى، رئيس مجلس المدينة، أسفرت عن ضبط مقهى مخالف للقانون يقدم الشيشة للمواطنين ببشتيل، ومصادرة الشيش وإيداع المضبوطات مخازن الوحدة، وجارى تحرير المخالفة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

كما تم شن حملات مسائية لضبط شوارع العمرانية والبدرشين ومنشأة القناطر وضبط مقاهٍ ومحال غير ملتزمة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار حملات الإشغالات والوقوف ضد أى مخالفات وذلك لانضباط الشارع، حيث تم شن حملة إشغالات مسائية بحى العمرانية ومركز البدرشين شملت العمرانية "شوارع الثلاثينى وترعة الزمر وفاطمة رشدى والعشرين من احمد لطفى السيد ومحمود غالب والهنيدى وعبد المنعم سالم"، وتم ضبط مقهى يقدم الشيشة بشارع كمال عبد الحافظ من شارع خاتم المرسلين وتم إفراغ جميع محتويات المقهى واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مالك المقهى .







حملة بشمال الجيزة



حملة بشمال الجيزة