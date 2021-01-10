شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الإلحاد قد يؤدى إلى الاكتئاب والانتحار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن صدور الإصدار الرابع من المطويات التثقيفية، تحت عنوان "مخاطر الإلحاد"، مؤكدة أن من مخاطر الألحاد أنه قد يصل أو ينتهى بصاحبه إلى الاكتئاب أو حتى الانتحار وقد يغرق صاحبه فى شهواته وملذاته حتى يسأم منها، وتصير حياته هما ثقيلاً فى أمواج متلاطمة لا هادى لها فيها.

فى سياق متصل تنظم وزارة الأوقاف، دورتين فى التدريب النوعى إحداهما فى موضوع " الإلحاد ومخاطره وعلاجه"، والأخرى فى "العلوم الإنسانية وأثرها فى تجديد الفكر الديني"، ويحاضر فيهما مجموعة كبيرة من علماء الأزهر والأوقاف، وكذلك من العلماء المتخصصين فى علم النفس والاجتماع بجامعة القاهرة، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجارى، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وقالت الوزارة، إن الدورتين تعالجان أمورًا عديدة فكرية ونفسية وفلسفية ومجتمعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية من التباعد الاجتماعى، ولبس الكمامة .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عن إصدار عدد من المنشورات التوعوية فى شكل مطويات موجزة وميسرة للشباب والنشء، مؤكدا أن ذلك إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتثقيف وبناء الوعى والتعايش السلمي، والتنوع فى وسائل هذا التثقيف.

وقالت، إنه فى إطار اهتمامها البالغ بقضايا المواطنة والتعايش السلمى بين أبناء الوطن دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس، خصصت وزارة الأوقاف إصدارها الأول، من هذه المطويات، الذى صدر قبل أيام، للحديث عن المواطنة تحت عنوان : "نتعايش باحترام"، وذلك فى إطار المبادرة الوطنية التى أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحت عنوان : "نتعايش باحترام متبادل".



