النائب العام يطعن على براءة 3 متهمين بهتك عرض "سيدة الكرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الأحد ، بالطعن على الحكم الصادر 17 ديسمبر الماضي، ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة "بقرية الكرم" بدائرة قسم شرطة أبو قرقاص في المنيا بالقوة في غضون مايو عام 2016 في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص.

وذكر النائب العام في بيان، اليوم، أن الطعن يأتي بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.

كانت محكمة جنايات المنيا، برأت في وقت سابق المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم" بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وكانت محكمة جنايات المنيا للمرة الثانية قررت في أغسطس الماضي، إحالة قضية السيدة سعاد ثابت، إلى استئناف بني سويف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، رغم أن القضية كانت حجزت للحكم، وتم إعادتها مرة أخرى لدائرة جديدة، وتحويل القضية لدائرة جنايات سمالوط برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وهي الدائرة التي أصدرت الحكم غيابيا على المتهمين الثلاثة ب 10 سنوات، بتهمة هتك عرض وتعرية السيدة سعاد ثابت في أحداث قرية الكرم في مايو 2016.