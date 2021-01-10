صرخة داخل بيت مهجور.. المشهد الأخير في حياة طفل خنقه سائق فشل في اغتصابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل طفل على يد سائق توك توك بأوسيم؛ إثر فشله في اغتصابه.

المتهم "أحمد.ن." يقيم بنفس المنطقة محل سكن الطفل "محمود" البالغ من العمر 8 سنوات.

لاحظ المتهم سير الطفل بعيدا عن منزله. طلب منه استقلال المركبة قيادته لتوجه إلى مكان قريب.

اصطحب السائق المتنكر في شخصية ذئب شري الطفل إلى مزل مهجور بمنطقة بشتيل.

شرع صاحب الـ33 سنة في الاعتداء جنسيا على الطفل الذي أطلق صرخات استغاثة أملا في أن يسمعه أحد المارة وينقذه من أنياب ذلك الوحش.

لم يجد السائق مفر إلا كتم أنفاس الطفل وخنقه حتى أرداه قتيلا تاركا جثته بين القمامة وركام المنزل غير المأهول بالسكان ولاذ بالفرار ظنا أن فعلته لن تنكشف.

مساء يوم الخميس الماضي، تلقى العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بتغيب طفل في ظروف غامضة بمنطقة بشتيل.

وشكل العقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة الشمال، فريق بحث بالتسنيق مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، توصلت إلى أن سائق توك توك يدعى "أحمد.ن." 33 سنة، استدرج الطفل المبلغ بتغيبه "8 سنوات"، بقصد الاعتداء الجنسي عليه.

صرخات الطفل دفعت المتهم إلى كتم أنفاسه وخنقه فأرداه قتيلا؛ وذلك خشية فضح أمره، وترك الجقة ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال والنقيبان إبراهيم حامد وإبراهيم فاروق معاونو مباحث أوسيم، من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.