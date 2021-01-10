برلمانية: الهوية المعمارية لمصر أبرز أولويات بالمجلس الجديد لتكون وجهًا حضاريًّا للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت النائبة داليا السعدني، عضو مجلس النواب المعينة، إن خبر تعيينها بمجلس النواب كان مفاجأة بالنسبة إليها غير متوقعة.

وأشادت السعدني بتنظيم حفل استقبال النواب المعينين، اليوم الأحد، من قِبل أمانة المجلس، مؤكدة أن التنظيم على أعلى مستوى وراقٍ جدًّا ومنظم جدًّا، ويتم اتباع معايير السلامة والصحة، وأنا كنت قلقة جدًّا؛ ولكن المجهود المبذول من الأمانة باهر وعلى أعلى مستوى.

وحول أهم الملفات التي ستتبناها داخل المجلس، أشارت، في تصريحات عقب استخراج الكارنيه، إلى أنه بحكم عملها كمهندسة معمارية في مصر؛ فالهوية المصرية المعمارية التي تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها كنوع من احترام تاريخنا، ولأن هناك دولًا كثيرة في العالم تبني السياحة على المعمار وليس هناك أفضل من مصر لأن تكون وجهًا حضاريًّا للعالم، بالإضافة إلى تنسيق الشوارع والوجه العام؛ والذي لا بد أن يكون للشباب دور في تغيير وجه مصر أمام العالم.

وأكدت النائبة أن ملف المرأة سيكون على رأس أولوياتها؛ خصوصًا بعد دور المرأة الذي شهده المجتمع المصري خلال السنوات العشر الماضية، والتغيرات السياسية والاجتماعية التي حدثت في مصر، وكان للمرأة دور كبير؛ لذلك لا بد من دعم دورها على المستوى السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى ملفات حماية المرأة وتكريمها.

وتواصل أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، استقبال النواب المعينين اليوم الأحد؛ لاستخراج كارنيهات العضوية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ينطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، بناءً على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته الافتتاحية في تمام الساعة الحادية عشرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا؛ وهي الكاتبة فريدة الشوباشي، ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوَين بالمجلس.