وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، نعى المجلس الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد، داعين الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وخلال الاجتماع، طالب الوزير بوضع خطة محددة للمعهد يمكن قياسها وتقييمها خلال العام 2021، بحيث يتم عرضها على المجلس القادم تتضمن الموقف الحالي للمعهد، والخطة المستقبلية له، ومعايير تقييمها.

ووافق المجلس على اللائحة التنفيذية لمركز القطامية للتميز العلمى فى الفلك وعلوم الفضاء، كما وافق المجلس أيضاً على ترقية عدد من الباحثين بالمعهد لدرجة أستاذ باحث في عدد من الأقسام العلمية بالمعهد، وكذلك الموافقة على تعيين أحد الباحثين بالمعهد.

وأحيط المجلس علماً بتخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو سمبل للمعهد لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسى بالمنطقة، والأنشطة المقترحة لاستثمارها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

واستعرض الدكتور جاد القاضي تقرير ربع سنوي حول الأنشطة والفعاليات للمعهد على مستوى المنشآت والأجهزة العلمية والمشروعات البحثية سواء ما تم أو الجارية، وكذلك الأداء العلمي للمعهد، مشيراً إلى وصول عدد الأبحاث المنشورة إلى 125 بحثاً فى قواعد بيانات Scopus منها 43% فى مجال الأرض إلى جانب التخصصات العلمية الأخرى، فضلاً عن زيادة فى الأبحاث المنشورة فى Q1، وزيادة فى مؤشرات الاستشهاد، بالإضافة إلى افتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي التابعة للمعهد الشهر الماضى.