لأول مرة.. الصحة تعلن إجراءات إنهاء "المعاش" للمتوفين بكورونا (مستند ونموذج)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، الخطوات الرسمية لاستخراج شهادة وفاة إصابية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتقديمها إلى جهات العمل المختلفة؛ لاحتساب المعاش بعد تسجيل الوفاة بكورونا كإصابة عمل.

وأوضحت الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي، في منشور رقم 3 لسنة 2021، والذي حصل عليه الخليج 365، أن الملف الخاص بالوفاة الإصابية للمعرضين لفيروس كورونا يستوفى كالتالي:

1- نموذج رقم 29 مختوم من جهة العمل ويقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاعتماده

2- صورة بطاقة الرقم القومي

3- شهادة وفاة

4- تقرير طبى من المستشفى المتوفى بها المصاب

5- المسحة التي أجريت له في المستشفى، وفى حالة عدم وجود المسحة يؤخذ بالأشعة المقطعية على الرئتين مثبت فيها الالتهاب الرئوي غير النمطي

6- نموذج إخطار وقوع إصابة عمل من جهة العمل

7- يرسل بعد استيفائه كاملا إلى اللجنة الطبية حسب الموقع الجغرافي لكل حالة، وبعد فحصه يرسل للإدارة المركزية للجان الطبية للعرض على اللجنة الاستشارية العليا للأمراض المهنية والعجز المهني

8- يرسل الملف بما فيه لهيئة التأمينات الاجتماعية لاتخاذ اللازم طبقًا للقانون.

كانت نقابة الأطباء أعلنت التوصل إلى الاعتداد بالأشعة المقطعية كبديل للمسحة في إثبات الوفاة الإصابية، بشأن تحديد معايير إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا لاستحقاق معاش إصابة العمل.

وبحسب تأكيد هيئة التأمينات الاجتماعية، سيصبح الحد الأقصى للمعاش لشهداء الأطباء عام 2020 هو (5600 جنيه) ويصبح الحد الأقصى للمعاش للشهداء عام 2021 هو (6480 جنيها)، ويرجع ذلك إلى أن الحد الأقصى التأميني كان في 2020 (7000 جنيه)، ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوي 5600 جنيه، لكن الحد الأقصى التأمينى زاد في 2021 إلى 8100 جنيه، و80% منه تساوي 6480 جنيها.