شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة في سوق التجزئه بالقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترصد «المصري اليوم» أسعار الفواكه، بسوق التجزئة بالقاهرة والجيزة، اليوم الاحد، حيث يحل اليوسفي بلدي ٧.٧٥ جنيه، يوسفي كلمنتينا ٨،٥٠ جنيه، برتقال فلاحي بصره 7,50 جنيه، برتقال بلدي 7.٧٥ جنيه، برتقال سكري 7 جنيه، موز بلدي 12 جنيه .

وسجل الرومان ٩ جنيه، كنتلوب ٦ جنيه، جوافه ٩ جنيه، كاكا ٢٠ جنيه، تفاح إيطالي سكري ١٩ جنيه، تفاح احمر سوري 25 جنيه، تفاح اصفر سوري ٢٥ جنيه، تفاح جرين ٣٥ جنيه، تفاح احمر بولندي 21 جنيه، تفاح اصفر بولندي 20 جنيه، فراولة ١٥ جنيه .

فيما سجل البرقوق المستورد ٢٨ جنيه، عنب ابيض ٣١ جنيه، عنب اسود مستورد ٤٠ جنيه ،عنب كريمسون مستورد 50 جنيه، كيوي 33 جنيه .