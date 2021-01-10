شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السلع الغذائية الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار السلع الغذائية الاساسية والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، تباين اليوم الاحد، حيث سجل سعر الأرز بين ٦.٠٠ إلى ٧ جنيه، والزيت الخليط بين ١٦ إلى ١٩ جنيه، والسكر يتراوح بين ٧.٠٠ إلى ٨.٠٠ جنيه

‏‎فيما سجلت الطماطم ١.٢٥ جنيه للكيلو، والبطاطس بـ ١.٥٠ جنيهات، والبصل ٦ جنيهات، والكوسة 6.٠٠ جنيه للكيلو، والجزر ٧ جنيهات، والخيار 7.5 جنيه، والباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام، والفلفل البلدى بـ 5 والليمون 9 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 جنيه، والباذنجان الأبيض 5 جنيه .

وسجل الكنتالوب ٥.٥٠ جنيهات، والتفاح السكرى ٢٠ جنيها، والموز البلدى 12 جنيه، والعنب المستورد بـ 30 و35 جنيها.

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