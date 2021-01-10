شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن والبيض محليا .. والكيلو بـ17 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الدواجن في السوق المحلي ، استقرار خلال تعاملات انخفاض، الاحد ، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ١٧.٠٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء بين ٢٢ و ٢٣ جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى ٢٨ جنيها، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من ١٥ إلى ١٧ جنيها.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض بين ١.٠٠ ٢.٠٠ جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر نحو 3.٠٠ جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 16 جنيها.