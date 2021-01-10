شكرا لقرائتكم خبر عن فض سوق ورش وتطهير الشوارع.. تعرف على حملات رؤساء مدن كفر الشيخ للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، حملات التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها، ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي أعمال الرش والتطهير بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، والمصالح الخدمية، وكذا بأماكن تجمع القمامة، وقطع الأراضي الفضاء بقرية محلة دياي، بالمشاركة المجتمعة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشرَف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، علي أعمال الرش والتطهير بالشوارع، وكذا بمحيط المصالح الحكومية، ومكاتب البريد ومستشفى قلين، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية بقلين المحطة والبلد، وكذا بقرى المنشأة الكبرى، وكفر المرازقة، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال فض سوق الشخلوبة التابعة للوحدة المحلية بقرية دمرو، بالإضافة الي الرش والتطهير بعد فض التجمعات، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة الي التطهير والتعقيم بقرى منشأة عباس والقصابى، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وأشرَف احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي أعمال التطهير والتعقيم بالقرى، وذلك بالتنسيق مع وحدة الملاريا.