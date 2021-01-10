شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وتفعيل القانون على غير الملتزمين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، من حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات من الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

من جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بحي أول الزقازيق، بالاشتراك مع شرطة المرافق بقيادة العميد عاطف هيكل، حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض، ونفق المشاة بالمحطة، وميدان عرابي، وميدان التحرير، وشارع البوسطة، وشارع مولد النبي والحلقة، وكوبري أبوعميرة وشارع فاروق، وأمام مدارس الفاروق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع شرطه المرافق، شملت شارع بورسعيد، وشارع جمعية الجمل، وشارع سعد زغلول، وقرية العدلية، وشارع جمال عبدالناصر، أسفرت جهودها عن تحرير٢٠ محضر، وإزالة ٧١ حالة إشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، ومسئولي قسم الإشغالات بالمجلس، بشن حملة لرفع الإشغالات من شارع النقراشي والسوق، ومن أمام مسجد شمعة، ومزلقان ترعة السماعنة المردومة، ونقطة شرطة السوق، وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.