شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة أمريكية تصف أمين عام منظمة السياحة العالمية بترامب في رغبتة التمسك بمنصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصفت شبكة eTN الامريكية المتخصصة في السياحية، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكاشفيلي، بترامب الأخر قائلة أن زوراب سيحاول جاهداً التمسك بمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية،كما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد يفعل أي شيء خلال الانتخابات المزمع إنعقادها يومي 18، 19 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد، لمواجهة المرشحة البحرينية القوية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي تحظي بتأييد عربي وأفريقي وأسيوي واسع.

وقالت الشبكة أن وجه الأختلاف بين ترامب وبولوليكاشفيلي هو أن الأخير لن يستطيع إقحام المهنيون السياحيون لمقر منظمة السياحة العالمية في مدريد في حال فوز المرشحة البحرينية، مثلما فعل الناخبون المضللون بالأمس الأول في العاصمة الأمريكية واشنطن ليشقوا طريقهم إلى مبنى الكابيتول الأمريكي، لأنه لسوء حظه أن العاملين في مجال السفر والسياحة ليس لديهم حق التصويت، لآنه حق أصيل لوزراء السياحة فقط.

وتابعت الشبكة أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، قد ركز في السنوات الثلاث الماضية على دولة 35 فقط هم أعضاء المجلس التنفيذي، متجاهلاً 80٪ من الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية، لأنه يريد إعادة انتخابه بأي ثمن كما أنه يكره المنافسة، وهو ما أضعف موقفه.

في المقابل وصفت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة السياحة أنها الثروة التي لا تنضب، مشددة على أن الترشح لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية جاء لحرصها وشغفها على العمل بهذا القطاع وتحسين الأداء وتأسيس بنية تحتية سياحية تحقق الاستدامة التي تنشدها الأمم المتحدة في هذه المرحلة وفي كثير من المشاريع المستقبلية لها.

ولفتت إلى أن هناك مجالات سياحية يمكن التركيز عليها بما يتوازى مع أهداف التنمية المستدامة التي قامت على تخفيف الأعباء عن كوكب الأرض الذي يواجه تحديا مناخيا، لذا فإن السياحة البيئية يمكن أن يكون لها دور فاعل في تعزيز حماية هذا الكوكب، وكذلك هناك السياحة الثقافية وكذا السياحة البينية والسياحة المحلية وغيرها من المجالات التي يمكن أن تساعدنا في إعادة الأمور إلى طبيعتها.

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي الذين يحق لهم اختيار المرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية هم الأعضاء الـ 35 المصوتون حاليًا وهم: الجزائر، أذربيجان، البحرين، البرازيل، كابو فيردي، تشيلي، الصين، الكونغو، كوت ديفوار، مصر، فرنسا، اليونان، غواتيمالا، هندوراس، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، كينيا، ليتوانيا، ناميبيا، بيرو، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيشيل، إسبانيا، السودان، تايلاند، تونس، تركيا وزيمبابوي.