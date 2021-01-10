شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإنشاء ميداليات تذكارية لسلاح «المدرعات» و«التموين» و«الصاعقة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 53 تابع (ب)، 3 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناول العدد قرار رقم 726 لسنة 2020، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لسلاح المدرعات، ونص القرار على أن «تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها ميدالية اليوبيل الذهبي لسلاح المدرعات بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء سلاح المدرعات وتكون من طبقة واحدة (من النحاس المطلى باللون الذهبي)، طبقًا للرسوم والمواصفات المرافقة، وتلى في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن».

وتنص المادة الثانية على أن «تمنح هذه الميدالية لجميع الضباط / ضباط صف / طلبة الكلية الحربية (جناح المدرعات)، الموجودين في الخدمة يوم 26/10/2015.

وتناول العدد أيضًا، قرار رقم 727 لسنة 2020، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الماسي لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، وتنص على أن «تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها ميدالية اليوبيل الماسي هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على إنشاء هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة وتكون من طبقة واحدة (من النحاس المطلى باللون الذهبي)، طبقًا للرسوم والمواصفات المرافقة، وتلى في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن».

وتنص المادة الثانية على أن «تمنح هذه الميدالية لجميع الضباط / ضباط صف / طلبة الكلية الحربية (جناح الإمداد والتموين)، الموجودين في الخدمة يوم 6/3/2014.

كذلك، أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 728 لسنة 2020، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لقوات الصاعقة، وتنص على أن «تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها ميدالية اليوبيل الذهبي لقوات الصاعقة بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء قوات الصاعقة وتكون من طبقة واحدة (من النحاس المطلى باللون الذهبي)، طبقًا للرسوم والمواصفات المرافقة، وتلى في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن».

وتنص المادة الثانية، أن «تمنح هذه الميدالية لجميع الضباط / ضباط الصف الموجودين في الخدمة يوم 3/12/2005.

للإطلاع على القرارات: