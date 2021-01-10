شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تشكيل لجان للمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بتشكيل لجان للمرور على المنشأت التي تزاول أنشطة بإستخدام مواد خطرة، وذلك في إطار حرص المحافظة بالتنسيق مع عدداً من الجهات في الحفاظ على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

وشمل القرار تشكيل لجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء برئاسة رئيس المركز أو الحي المختص وعضوية ممثلين عن مديرية القوى العاملة، والإدارة العامة للحماية المدنية ومدير إدارة شؤون البيئة وعضو من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار أن اللجان تختص بالمرور على المنشأت التي تزاول أنشطة بإستخدام مواد خطرة للوقوف على مدى جاهزيتها وإلتزامها بإشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مؤكداً على إجراء حصر شامل لكافة المنشأت التي تتعامل بالمواد الخطرة والكيماوية ومتابعتها.

كما شكل لجنة رئيسية، برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة وعضوية مدير مديرية القوى العاملة، وممثل الادارة العامة للحماية المدنية ومدير شؤون البيئة بالمحافظة وذلك لمتابعة أعمال اللجان الفرعية.

وكلف بإعداد خطة للمرور الدورى على هذه المنشآت ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والمحددات المنظمة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المنشأة المخالفة.