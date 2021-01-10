شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يلتقي مسؤول الطلاب الوافدين بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الدكتور حسين كاظم، مسؤول الطلاب الوافدين بالسفارة العراقية، وبعض الطلاب الوافدين العراقيين المقيدين، بكلية الطب جامعة المنوفية.

وأعرب مسؤول الوافدين عن شكره وتقديره لما تقدمه الجامعة للطلاب الوافدين من اهتمام، وحسن التعامل والتواصل الدائم مع الطلاب، وحل أي مشاكل قد تواجههم، ونقل تحيات السفير العراقي، وشكره لرئيس الجامعة، حيث أكد مبارك أن جميع الطلاب الوافدين، هم أبناء الجامعة، وتوجد إدارة خاصة للتعامل معهم وتوفير كافة متطلباتهم، وتخصيص منسق بكل كلية للتواصل مع الطلاب وحل مشاكلهم.

وأكد مبارك، أن الجامعة تستقبل جميع الطلاب من كافة الدول العربية، وتحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة من خلال كلياتها وبرامجها المتميزة على مستوى الجامعات، واستمع للطلاب واطمأن لعدم وجود أي عقبات تواجههم، والإجابة على استفساراتهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق أهدافهم.