شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: بدء إجازة نصف العام السبت المقبل وحتى 20 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء إجازة منتصف العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021، السبت المقبل وتستمر حتى 20 فبراير المقبل.

من جانبه حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الصفحات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تبث أخبارا مغلوطة عن عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي 23 يناير الجارى، ونفي شوقى عقد أي امتحانات عملية أو شفوية أو تحريرية أو الكترونية خلال فترة توقف الدراسة حتى 20 فبراير المقبل.

وأضاف شوقى في تصريحات له أنه بعد انتهاء إجازة نصف العام، سيتم إعادة تقدير موقف كورونا في مصر، ونأمل أن يكون الوضع أفضل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جميع امتحانات الترم الأول التي تم تأجيلها بعد الإجازة.

وردا على تساؤلات أولياء الأمور أكد شوقى أن امتحانات ابناؤنا في الخارج مصيرها متروك لكل دولة على حدة في ضوء اجراءات الاحترازات الصحية المحلية في كل دولة.