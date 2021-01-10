شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: نجحنا في تنفيذ 1000 مشروع للشباب بتمويل 200 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم في تنفيذ 1011 مشروع للشباب خلال عام 2020، بتمويل يصل إلى 200 مليون و646 ألف جنيه مما ساهم في توفير 1285 فرصة عمل للشباب بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسهيل كافة الإجراءات لمنح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الشباب على العمل الحر ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأضاف أنه خلال شهر ديسمبر الماضي تم توفير 116 فرصة عمل لشباب الخريجين من خلال تنفيذ 95 مشروع متنوع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بتمويل 15 مليون و427 الف جنيه تقريباً، مشيراً إلى أن «مشروعك» يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من أفاق العمل المتاح للشباب، ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة الأدوات الصحية، محلات لبيع السيراميك والبورسلين، تجارة المواد الغذائية، محلات لبيع المصنوعات الجلدية، مكتبة) وغيرها من المشروعات.

هذا وقد أشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة عززت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الإتجاه إلى الإنتاج، كما ناشد المحافظ جموع الشباب بالإقبال على هذه المبادرة لإحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية والحد من البطالة.