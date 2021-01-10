شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعزي أسرة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بمسقط رأسه في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى قرية بسنتواي بمركز أبوحمص في محافظة البحيرة، مسقط رأس الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة في القليوبية، والذى توفي في مستشفى العجوزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد لتقديم واجب العزاء في الفقيد.

وكان في انتظار حضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في مركز شباب قرية بسنتواي كل من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

وقدمت وزيرة الصحة العزاء لزوجة وأبناء وشقيق الدكتور حمدي الطباخ، والذى توفي في مستشفى العجوزة في القاهرة.

وأدي الآلاف صلاة الجنازة على روح الفقيد في مركز شباب قرية بسنتواي بحضور محافظا القليوبية والبحيرة.

جنازة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية حضر للعزاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء هشام امنة محافظ البحيرة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية