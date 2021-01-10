بروتوكول تعاون لاتحاد المستثمرين لتطوير وتعميق الصناعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، صباح الأحد، بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للأعمال الهندسية للاستفادة من خبرتها وتحالفاتها العالمية في تطوير ودعم وتعميق الصناعة المحلية.

حضر توقيع البروتوكول من جانب اتحاد المستثمرين، كلا من الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، والدكتورة ياسمين خميس، الرئيس الشرفي للاتحاد، والدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ومن جانب شركة الإسكندرية للأعمال الهندسية كلا من المهندس محمد بدران، رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية للأعمال الهندسية، ونائبيه المهندس أحمد بدران، والمهندس عصام بدران، والمهندس ياسر زكريا، المدير التنفيذي للشركة.

وكشف مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الغرض من هذا البروتوكول هو تفعيل التعاون مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل الصناعي والاستفادة من خبرات الشركات المحلية والعالمية في ذلك.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على تطوير التعاون المتبادل مع شركة إسكندرية للأعمال الهندسية في تنفيذ العديد من المشروعات مع المستثمرين في كل مجالات البناء والبنية التحتية وأعمال الكهرباء والطاقة المتجددة وطاقات المخلفات وتوفير استهلاك الكهرباء ومعالجة الصرف الصناعي والتطوير الإنشائي والصناعي، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

من جانبه، أكد المهندس محمد بدران، رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية للأعمال الهندسية، أن إعداد هذا البروتوكول بين اتحاد المستثمرين وشركته بغرض بحث مجالات التطوير وفرص تنفيذ المشاريع والإستثمار في الممارسات والمناقصات والعمل المشترك بالمشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص وقطاع الأعمال للأنشطة الإنشائية والتشغيلية والاستثمارية داخل مصر وخارجها.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول بناء على الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها شركة الإسكندرية الأعمال الهندسية وحلفائها من الشركات المحلية والأجنبية والمتخصصة في أعمال الكهرباء والمحطات الكهربائية بطاقات مختلفة وأنظمة وحلول توفير استهلاك الكهرباء للمصانع وتحلية المياه وتطوير المصانع والبنية التحتية.

وعقدت شركة الإسكندرية للأعمال الهندسية مجموعة تحالفات مع شركات عالمية أبرزها شركة CGGC الصينية والمصنفة من أقوى شركات العالم في مجالات البناء والكهرباء، وشركة «Sterling and Wilson» الهندية من أقوى الشركات في العالم في الأعمال الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى التحالف مع شركة كابلات مصر لتصنيع كابلات الضغط العالي والمتوسط والمنخفض، بشكل يمكنها من تطوير أعمال بكفائة عالية داخل السوق المصري.

وجاري التحالف مع كبرى الشركات في قطاعات متعدده لتغطية كل إحتياجات السوق المصري والأفريقي.

بروتوكول تعاون لاتحاد المستثمرين لتطوير وتعميق الصناعة

بروتوكول تعاون لاتحاد المستثمرين لتطوير وتعميق الصناعة