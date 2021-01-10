شكرا لقرائتكم خبر عن «بر أمان روحية» يفوز بجائزة «Asian cinematography Awards» للأفلام القصيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت قصة «بر أمان روحية»، للزميل محمد فتحي عبداللطيف، بالجائزة الأولى في مسابقة Asian cinematography Awards، «آسيان سينماتوجرافي»، للأفلام القصيرة.

و«Asian cinematography Awards»، هي مؤسسة غير ربحية، تنظم مهرجانات أفلام في جميع أنحاء العالم، لدعم صانعي الأفلام، مع جمهور داعم ومتحمس لجهودهم الإبداعية ومنحهم إمكانية الوصول إلى محترفي صناعة السينما، من خلال لجنة تحكيم تقيم جودة صناعة الأفلام والإبداع والقدرة على سرد القصص، لتكون الأفلام خطوة أخرى في مسيرة صانعي الأفلام.

وحظيت قصة «بر أمان روحية»على 6 ملايين مشاهدة حتى الآن على منصات المصري اليوم المختلفة، والتي تروي فيها روحية محروس حبيب، ابنة مركز «الشهداء» بمحافظة المنوفية، ذات الواحد وستين عاما، حكاية عمرها التي قضت معظمه في أشغال شاقة ويوميات مضنية تتخللها بعض اللحظات من البهجة الخالصة المسروقة من الزمن، في رعاية أبنائها الذين ولدوا بإعاقة ذهنية وأدمغة مبتسرة، وعلى ذلك، مازالت تسهر على كل تفصيلة من تفصيلات يومهم بدءًا من استيقاظهم في الصباح، ومساعدتهم في ارتياد دورات المياه، وتناول الطعام، وتحميمهم، والأهم من ذلك، ألا يغيبوا عن ناظريها فتخونهم ذاكرتهم المحدودة، ولا يستطيعون العودة أبدًا.

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فيلم «بر أمان روحية» يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة Asian cinematography Awards «آسيان سينماتوجرافي» للأفلام القصيرة

فيلم «بر أمان روحية» يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة Asian cinematography Awards «آسيان سينماتوجرافي» للأفلام القصيرة