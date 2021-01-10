شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ألمانيا في زيارة للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصل وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، هايكو ماس، إلى مصر، مساء الأحد، لإجراء محادثات مع نظرائه الفرنسي والأردني والمصري، يوم الاثنين.

وسيركز اجتماع وزراء الخارجية الأربعة على عملية السلام في الشرق الأوسط، وسبل الاستفادة من الديناميكية المتولدة عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرًا بين إسرائيل و4 دول عربية، علاوة على الخطوات المحتملة للتقارب بين كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

ستكون هذه هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها وزراء الخارجية بهذا الشكل الرباعي، حيث تناولت اجتماعاتهم السابقة مسألة خطط الضم التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية وتأثير التطبيع بين إسرائيل والدول العربية على السلام في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أيضًا أن يستقبل رئيس جمهورية مصر العربية وزراء خارجية المجموعة الرباعية، كما سيجري وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته للقاهرة محادثات ثنائية مع نظيره المصري سامح شكري.