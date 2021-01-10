شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل وإصابة 9 في نشوب حريق بمصنع ملابس شرقي الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرين، في نشوب حريق بمصنع ملابس بمنطقة حجر النواتية، شرق الإسكندرية، فيما تبين من التحريات المبدئية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع «شاتورنا» للملابس الجاهزة، بمنطقة حجر النواتية بشارع المصانع بدائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم، برفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها، و7 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على النيران وإخمادها .

وبالمعاينة والفحص، تبين أن المصنع مكون من 4 طوابق وحدوث ماس كهربائي بإحدى الغرف بالطابق الأخير، على أثره اشتعلت النيران بالغرفة أثناء تواجد العمال.

وأسفر الحادث عن مصرع عامل، وإصابة 9 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

نشوب حريق هائل بمصنع ملابس شرق الاسكندرية .. والامن يدفع بـ سيارات إطفاء