شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل بمصنع ملابس شرقي الإسكندرية.. والأمن يدفع بـسيارات إطفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشب حريق هائل، بمصنع ملابس بمنطقة حجر النواتية، شرق الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، فيما دفعت مديرية أمن الإسكندرية بعدد 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران وإخمادها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع «شاتورنا» للملابس الجاهزة، بمنطقة حجر النواتية بشارع المصانع بدائرة القسم، فانتقل ضباط مباحث القسم برفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها و4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، للسيطرة على النيران وإخمادها .

وبالمعاينة والفحص، تبين أن المصنع مكون من 4 طوابق وحدوث ماس كهربائي بإحدى الغرف بالطابق الأخير، على أثره اشتعلت النيران بالغرفة أثناء تواجد العمال.