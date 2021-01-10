شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السودانى يؤكد التعاون مع مصر لانتهاج مبدأ الوسطية ومحاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطابًا من نظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف، عبَّر فيه الوزير السودانى عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته والوفد المرافق له للقاهرة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير السودانى أشاد فى خطابه بالتناغم الكبير بين أعضاء الحكومة المصرية، وبالبرنامج التدريبى المشترك الذى أقامته وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالقاهرة، والذى كان له الأثر الواضح فى رفع قدرات وكفاءة الدارسين.

كما أكد الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف على التعاون المشترك بين الوزارتين لانتهاج مبدأ الوسطية والدعوة لنبذ الغلو والتطرف ومحاربة الإرهاب، لتحقيق أعلى درجات التطوير مستصحبين الرؤى والاستراتيجيات التى توافقنا عليها فى ختام أعمال الزيارة.

كما وجه الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح وأعيان وأهالى منطقة العلمين لاستقبالهم وترحيبهم به والوفد المرافق له أثناء زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة، حيث أشاد الوزير السودانى بما له فيه من تطور عمرانى قائلًا: "إن مصر تطورت وتقدمت تقدمًا عظيمًا جدًّا لأنها نظرت إلى المستقبل".