شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى الشيخة تناظر النجولى أقدم محفظة قرآن: "فقدنا نموذجا مضيئًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الشيخة تناظر النجولي، إحدى أكبر القراء والمحفظات سنًّا، والذى رحلت أمس السبت.

وقال شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: فقدت الأمة الإسلامية نموذجًا مضيئًا، أنار الله بصيرتها بالقرآن، سعت فى طريق الخير تضرب أروع الأمثلة فى نشر علوم القرآن، الشيخة تناظر النجولي، إحدى أكبر القراء والمحفظات سنًّا، فاللهم اجعل القرآن شفيعًا لها، وتغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين، "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفيت مساء أمس السبت السيدة تناظر مصطفى النجولي، أقدم محفظة للقرآن الكريم بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء وخدمة للقرآن الكريم وتحفيظ أبناء قريتها.

وقال أحد أبناء قريتها، إن السيدة الراحلة قضت عمرها فى خدمة القرآن الكريم وسهامت فى تحفيظ أعداد كبيرة القرآن الكريم بالتلاوات العشر، مضيفا أنها كانت تستقبل أبناء القرية فى الكتاب الخاص بها لتخفيظهم القرآن الكريم، وأخرجت أجيالا من حفظة كتاب الله.