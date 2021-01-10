شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة "القطاع الخاص" تطالب أصحاب الأعمال بتحمل تكلفة تطعيم العمال بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الدولة بتحميل أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص نفقات تطعيم العمال بالمصانع والمواقع الإنتاجية باللقاح، فى أسرع وقت ممكن لضمان استمرار الأنشطة الإنتاجية، وبالتالى التأثير إيجابياً على الاقتصاد المصري، وذلك عقب تطعيم الفرق الطبية فى مستشفيات العزل والحميات والصدر، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والغسيل الكلوى والأورام.

وقال "خليفة"، إنه يجب على الحكومة السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا المعتمدة لتطعيم العمال فى المواقع الإنتاجية لاستمرار النشاط الاقتصادي، وفى الوقت نفسه تخفيف العبء عن الدولة من تحمل تكلفة التطعيم، كنوع من التكافل الاجتماعى من أصحاب الأعمال للعمال ومساعدة الدولة وتحمل ثمن التطعيم نيابة عنها.

وأكد "خليفة"، أن تحمل أصحاب الأعمال لتكلفة اللقاح سوف يؤدى إلى مزيد من الثقة والتقارب بين ثلاثية العمل العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، مشيدًا بمبادرة الدكتور صبحى نصر رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، و خاطبته رئيس مجلس الوزراء رسميًا، لعرض مبادرة عاجلة بتحمل أصحاب المصانع تكلفة استيراد اللقاح اللازم لتغطية تطعيم جميع العاملين بالمصانع، دون تحمل الدولة أى تكاليف، حماية للثروة العمالية وحفاظًا على العمالة الماهرة المدربة والحد من انتشار فيروس كورونا لاستمرار العملية الإنتاجية، مع قيام الدولة بخصم ما يتم تحمله أصحاب الأعمال من الضرائب.

وناشد "خليفة"، الحكومة بتبنى مبادرة رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان لدوره الوطنى وحرصه على حماية العمال من فيروس كورونا كنوع من المشاركة الاجتماعية والنابع من تحمل المسئولية المجتمعية تجاه عماله، والدولة.

ودعا رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، جميع ممثلى أصحاب الأعمال "اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، جمعيات المستثمرين فى المدن الصناعية" أن يحذو حذو جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، خاصة أن معظم العمال غير قادرين على تحمل ثمن التطعيم ضد فيروس كورونا.