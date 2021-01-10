شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن المشروعات الفائزة فى برامج التعاون العلمى مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا صباح اليوم، فوز 7 مقترحات بحثية " 5 مقترحات بحثية فى مجال الزراعة وعلوم الحياة ومقترحين بحثيين فى مجال علوم الأرض" والتى حصلت على أعلى النتائج حيث قام الجانبان المصرى والصينى خلال اجتماع عن بعد بمقارنة نتائج التقييم من الجانبين لاختيار المقترحات البحثية موضحا أنه سيتم تمويلها اعتبارا من يناير 2021.

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمى فى بيان صادر عن الاكاديمية، إن تفاصيل المقترحات المقبولة معلنه على الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى www.asrt.sci.eg، وورد للأكاديمية هذا العام عدد هائل من المقترحات البحثية وتم تقييم المقترحات بواسطة لجان فنية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية، وتم اختيار المشروعات بناء على نتائج التقييم الفنى من الطرفين.

والجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمى عقدت تعاون مثمر مع الجانب الصينى حيث تم إنشاء المعمل المصرى الصينى المشترك عام 2019 فى مجال بحوث الطاقة الشمسية فى سوهاج بمقر المركز الإقليمى للأكاديمية، كما كانت دولة الصين هى ضيف شرف معرض القاهرة الدولى الرابع للابتكار عام 2017 والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى كل عام، كما تم خلال عام 2018 فى اطار برنامج تنفيذى بين الجانبين بتنظيم عدد من الدورات التدريبية فى مجال سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإدارة الحاضنات وحدائق العلوم بناء على الخبرة الصينية فى هذا المجال حيث تم تنظيم ورشتى عمل من خلالهم تدرب 32 كادر مصرى فى الصين فى هذا المجال، وأيضاً تم توقيع ثلاث اتفاقيات فى عام 2017 فى مجال نقل التكنولوجيا وإنشاء مكتب مصرى صينى لنقل التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي، والتعاون بين البلدين فى مجال تقييم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إضافةً إلى العمل مع دولة الصين فى مجال نقل التكنولوجيا من خلال شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا (التايكو) والمرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية.