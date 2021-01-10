شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الأطباء": أكثر من 40% من المترددين على المستشفيات لديهم أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، وزارة الصحة بتوضيح طرق حقن الفرق الطبية بلقاح فيروس كورونا، وهل سيتم من خلال المستشفيات العامة أم من خلال مراكز للقاح؟، مشيرا إلى ضرورة عدم قصر التطعيم على مستشفيات الفرز والعزل فقط، حيث إن أكثر من 40 إلى 50% من المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات لديهم شكوك بالإصابة بكورونا، بأعراض خفيفة أو دون أعراض، لافتا إلى أن ذلك يتطابق مع ما أعلنته منظمة الصحة العالمية فى انتشار الإصابة بالموجة الثانية بشكل أكبر.

وأوضح عبد الحى، فى تصريحات له اليوم، أن توافر المستلزمات الطبية للفرق الطبية فى الموجة الثانية من الجائحة أفضل كثيرا من الأولى، حيث لم تتلق النقابة شكاوى حتى الآن خاصة بنقص المستلزمات، مؤكدا ضرورة التزام جميع أطقم الفرق الطبية بالاجراءات الاحترازية للحماية من مخاطر العدوى.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء تواصلت مع وزارة الصحة حول قرار تعيين أطباء بالمستشفيات لمتابعة الأكسجين، لتوضيح أن دور الطبيب متابعة الأكسجين مع المريض واستمرار تدفقه له، لكن ملء التنك أو الأنابيب هو مسئولية مهندسى الصيانة، وأن تحميل الأطباء بمسئوليات خارج مهامهم إنهاك لهم.