شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تؤكد انتظام صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎‏‎تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث أشارت اليوم إلى انتظام الصرف بجانب صرف معاشات يناير الجارى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

‏‎وتتضمن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس مع الإتاحة لكل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها بـ12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر .

‎وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة اللواء جمال عوض بالعمل على دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقى التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى وكذلك العاملين فى قطاع الأعمال العام والخاص فى محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقى منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط "خدمة عملاء" مهمتها تلقى طلبات المتعاملين معها، على أن يخصص المبنى الرئيسى لصندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى بمنطقة "لاظوغلى" بوسط العاصمة ليصبح مركز عمليات التأمينات بمحافظة القاهرة و أن الهيئة ستطبق نفس آليات التطوير والدمج بمحافظتى الدقهلية وأسيوط فى نفس الوقت.