شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مدة الدراسة بكليات الطب البيطرى كما هى 5 سنوات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطرى إلى 6 سنوات، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطرى إلى 6 سنوات، وإنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن مدة الدراسة بكليات الطب البيطرى بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية هى 5 سنوات فقط، مُشيرةً إلى أن المقترح الذى وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات هو إضافة سنة للتدريب العملى، وليس للدراسة الأكاديمية، وأن هذا المقترح يحتاج إلى استكمال إجراءات التعديل التشريعى حتى يمكن تطبيقه.





وفى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب، فقد تم استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكترونى بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة بدءًا من يوم السبت الموافق 2 يناير، ولمدة أسبوعين، على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2021، وحتى السبت 20 فبراير 2021، كما تم تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية فى جميع مراحل التعليم الجامعى والدراسات العليا بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسى، إلى جانب وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.