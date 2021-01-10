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ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين.. الطماطم بـ 2.5 للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:

- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيه، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 6 جنيهات، والخيار 4.5 جنيه.

- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام.

- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الألوان بـ20 جنيها والليمون بـ16 جنيها.

الفاصوليا الخضراء بـ7 جنيهات.

التفاح السكرى 24 جنيها.

- كانتلوب " أناناس" بـ 6 جنيهات.

- الموز البلدى 11 جنيها.

- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 24 جنيها.

‏- الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.

البسلة 8 حنيهات.

الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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