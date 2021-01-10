شكرا لقرائتكم خبر عن هدم 4 عقارات خطرة بميدان السيدة عائشة ونقل 14 أسرة للأسمرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت أجهزة محافظة القاهرة 4 عقارات آيلة للسقوط، بجوار مسجد المسبح بحى الخليفة بميدان السيدة عائشة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير بديل أمن يوفر حياة كريمة لسكان تلك الأماكن.

وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أعمال إزالة 4 عقارات بميدان السيدة عائشة، وذلك بحضور اللواء عارف عبد العزيز رئيس حى الخليفة والادارات المعنية والتنفيذية بحى الخليفة والمنطقة الجنوبية.

أكدت نائب محافظ القاهرة أن العقارات الـ4 كانت تمثل خطورة على قاطنيها، وتم نقل 14 أسرة لوحدات جديدة مجهزة بالفرش والأجهزة الكهربائية، وتم تسكينهم على الفور بحى الاسمرات 3 .

ووجهت نائب المحافظ بتوفير وسائل لنقل متعلقات المواطنين والإشراف على تسكينهم بحى الأسمرات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استكمالا لأعمال التطوير الجارية والمستمرة بأحياء المنطقة الجنوبية، ولتوفير حياة كريمة لكل مواطن وسكن راقى بمجتمع متحضر ومتوفر به كافة الخدمات المجتمعية مقدمة بشكل حضارى يليق بالمواطن المصرى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى وبمجتمع امن ليحيا حياة راقية وبعيدا عن العشوائيات الخطرة .



نائب محافظ القاهرة تشرف على أعمال نقل السكان



نائب محافظ القاهرة تشرف على أعمال نقل السكان